TARK INVESTOR | Kuhu investeerida segastel aegadel

Eesti üks tuntumaid investoreid Jaak Roosaare sõnas, et tema investeerimisportfell on osutunud praeguses olukorras üsnagi kriisikindlaks ning väärtust võib leida nii Baltikumist kui laiast maailmast, seda paljuski energiasektoris.

"Mul on suhteliselt sõjal baseeruv portfell – mul on relvatootjaid, naftatootjaid, ka väetisetootjaid," ütles Roosaare podcastis.

Õppejõud, investor ja raamatu “Rahaedu põhimõtted” kaasautor Tarvo Vaarmets rääkis, et praegune keskkond on investori jaoks keeruline. "Ühelt poolt on praegu hea hoida oma vara rahas, teisalt vaadates inflatsiooni mis on 10-12 protsenti, siis see raha sulab seal konto peal päris kiiresti."

Enda investeerimisportfelli kõige põnevamaks osaks nimetas ettevõtja, investor ning Estbani president Lev Dolgatsjov ligi 25 iduettevõtet, mis moodustavad tema portfellist 3-4%. Tänu iduettevõtetele saab ta teistesse varaklassidesse enda sõnul rahulikumalt investeerida. “Mul on juba pikka aega investeerimissõltuvus. Ikka käed alati sügelevad ja tahaks kuhugi veel investeerida. Startupid on hea vahend - neid on palju, erinevaid ja põnevaid. Suhteliselt väikese rahaga saab mõne uue investeeringu enda portfelli lisada,” ütles Dolgatsjov.

Ebamugavalt kõrge inflatsioon muudab ka tavapäraselt populaarse investeerimisviisi ebaatraktiivseks, sõnas LHV portfellihaldur Mikk Taras. "Tegelikult on üsna selge seos – mida kõrgem on inflatsioon, seda madalamad on aktsiahinnad," sõnas Taras. "Asjad nagu inflatsioon ja intressid ikkagi mõjutavad kõiki meid ja turgu tervikuna. USA aktsiad kauplevad väga kallitel hinnatasemetel, mistõttu sa maksad väga palju tulevikust ette ära.

Podcastis räägivad:

Ettevõtja, investor ja raamatu "Rikkaks Saamise õpik" autor Jaak Roosaare .

LHV portfellihaldur ja Maailma Aktsiad Fondi juht Mikk Taras .

Äriingel, investor ja ettevõtja ning Eesti Äriinglite Assotsiatsiooni Estban president Lev Dolgatsjov .

Õppejõud, investor ja raamatu "Rahaedu põhimõtted" kaasautor Tarvo Vaarmets.