Park Tondi elu- ja ärikvartali esimene büroohoone sai nurgakivi

„Praegustel keerulistel aegadel on oluline luua keskkonnateadlikult uusi arendusi ning eriti südamelähedane on mul seda teha siin, Tondil, kus juba 1995. aastal renoveerisime ajaloolised Tondi kasarmud büroohooneks,“ ütles US Invest nõukogu esimees Urmas Sõõrumaa. „Lisanduvate büroohoonetega moodustub peatselt terviklik Park Tondi kvartal, mis asub kenas asukohas Tallinnas ja ümbritsetud heade naabritega.“

Tammsaare 56 asuv liginullenergiaga uue ajastu büroohoone eristub läbimõeldud ruumilahenduste ning liikumisharjumusi soosivate lisavõimaluste poolest. Parkimine on suuremas osas hoone maa-alusel korrusel, sealsamas on kinnine jalgrattaparkla koos riietus- ja pesemisvõimalustega. Kõik büroopinnad saavad rõdu ning hoone katusekorrusele ehitatakse terrass, kust avanevad vaated Forus Spordikeskus Tondi tenniseväljakutele. Büroohoone valmib 2023. aasta alguses.

“Hoone sisearhitektuur on samuti inspireeritud lähedal asuvatest ajaloolistest punastest tellishoonetest ja tenniseväljakutest, mis peegeldub interjööris savipunase terracotta toonina,“ ütles Jan Skolimowski KAMP Arhitektidest. „Hoone üldkasutatavatele aladele oleme toonud pehmeid vorme, et liikumine ruumis oleks sujuvam ja loomulikum ning tennisele viidates lisanud seintele tennisepalle sümboliseerivaid valgusteid. Koosoleku ja puhkeruumide viimistlemisel on tulevasel rentnikul aga võimalus valida kolme tonaalsuse vahel, mis on tuletatud maailma eri paigus toimuvate Grand Slam tenniseturniiride väljakukatetest.“