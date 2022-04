Tallinna Sadama juht: suve osas võib olla optimistlik

Laevareisijate arv on tasapisi taastumas COVID-19 pandeemia põhjustatud madalseisust, kuid täiendava riskina on märgata uut ohtu, sõnas Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm. Samas on põhjust olla lootusrikas, et turistide arv hakkab taastuma.