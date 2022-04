Vene keskpank alandas baasintressimäära

Keskpank tõstis sõja alguses intressimäära 9,5% pealt 20% peale. "Tänane otsus peegeldab muutusi riskides, mis on seotud kiirenevate tarbijate hindade tõusuga, majandustegevuse aeglustumisega ning finantsstabiilsusega," teatas keskpank. Keskpank lisas, et finantsstabiilsuse riskid on endiselt aktuaalsed, kuid nende riskide tõus on peatunud, seda tänu kapitalikontrollimeetmetele.