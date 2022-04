5000 ettevõtet jäävad ilma gaasita? Just selleks valmistab Prantsusmaa end praegu ette

Täna ilmunud määrus annab õiguse Prantsusmaa valitsusel nõuda suurtarbijatelt gaasikärpeid, et tulla järgmise talvel toime võimalike tarneraskustega. Valitsuse jaoks on tegemist "viimase abinõuga", teatas ajaleht Le Figaro. See puudutab üksnes suuremaid tarbijaid, kes kasutavad gaasi aastas üle viie gigavatt-tunni. Valitsuse andmetel on neid umbes 5000, üksikisikuid see seega ei mõjuta.