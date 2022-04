Harju Elekteri tütarettevõte sai suure lepingu

Lepingu maht on 2,5 miljonit eurot ja tarne toimub 2023. aasta lõpus.

1987. aastal asutatud Uudenkaupungin Työvene (Uki Workboat) omab laialdasi kogemusi professionaalseks kasutamiseks mõeldud töölaevade projekteerimisel ning ehitamisel pakkudes kliendikohaseid projekte ja erilahendusi. Telesilta Oy ja Uudenkaupungin Työvene Oy on pikaajalised koostööpartnerid laevaehitustööstuses.

Harju Elekter on enam kui 50-aastase kogemusega rahvusvaheline tööstuskontsern, mille põhitegevusalaks on elektri- ja automaatikaseadmete väljatöötamine ja tootmine. Osa Harju Elektri tehnilistest lahendustest on suunatud taastuvenergia sektorisse, pakkudes päikeseenergia jaamade, elektriautode laadimisseadmete ja muude seotud lahenduste tervikpakette.