GRAAFIKUD | Toompark resoluutselt: Venemaa kodanike tehingutele kinnisvaraturul tuleb seada piirangud

Agressorist ja sõjakurjategijast Venemaa suunas rakendatud sanktsioonid on pannud riike ja ettevõtjaid vaatama üle ärisuhteid Venemaaga, Venemaa kodanike ja residentidega. Kas see võiks olla õige koht, kus vaatame üle, kellele tohib Eestis kinnisvara müüa ja kellele mitte? Järgnevalt on heidetud pilk Venemaa residentide tegevusele Eesti korterite ostuturul, kirjutab kinnisvaraanalüütik Tõnu Toompark oma kolumnis.