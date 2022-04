Microsoft: Vene spioonid püüdsid luurata lääneriikide järele

Eile õhtul teatas Microsoft, et katkestas Venemaa sõjaväespioonide häkkimiskatsed, kirjutab Investing.com . Nimelt oli nende eesmärk tungida Ukraina, Euroopa Liidu ja Ameerika infoni.

Oma blogipostituses teatas ettevõte, et rühmitus, mille hüüdnimeks on "Strontium", kasutas seitset Interneti-domeeni, et luurata ELi ja USA valitsusasutuste ja mõttekodade ning Ukraina institutsioonide, näiteks meediaorganisatsioonide järele.