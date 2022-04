Ekspress Grupp kavandab aktsiate tagasiostu

Hetkel on Ekspress Grupil 30 796 841 aktsiat ehk tagasiostuprogramm hõlmaks sellest ligi 8%.

Ekspress Grupi juhatuse esimehe Mari-Liis Rüütsalu sõnul on tagasiostuprogrammi eesmärk pakkuda atraktiivset müügivõimalust nendele aktsionäridele, kes soovivad Ekspress Grupi aktsiaid müüa, kuid Tallinna börsi aktsiate tehingute piiratud arv ja maht on seda siiani takistanud. „Ekspress Grupp on väga hästi kapitaliseeritud, mis loob hetkel hea võimaluse aktsiate tagasiostuprogrammi läbi viimiseks. Tagasiostetavaid aktsiaid kasutame aktsiakapitali vähendamiseks või või muudel eesmärkidel, näiteks optsiooniprogrammi tarbeks. Seeläbi loome lisaväärtust meie ülejäänud aktsionäridele,“ selgitas Rüütsalu.