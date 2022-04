Venemaa ja Valgevene autokaubavedajatel keelati sisenemine Euroopa Liitu

Majandus- ja taristuminister Taavi Aasa sõnul selgub täna jõustunud sanktsiooni täielik mõju mõne nädala jooksul. „Kindlasti jääb osadele meie ettevõtjatele enda tellitud kaup kätte saamata, kuid kogu äritegevus, mis on seotud mingil moel meie idanaabriga, on alati sisaldanud endas riske,“ tõdes Aas.

„Kuigi sanktsioon sai tehtud üle-euroopaline, nagu me Läti, Leedu ja Poolaga taotlesime, siis paraku jäeti sisse võimalus igal riigil taotleda mõnele kaubagrupile erandeid. Aeg näitab, kas ja kui palju soovivad liikmesriigid erandeid luua, kuid loodetavasti ei ava see ust sanktsioonidest kõrvalehiilimiseks ning ei kao ära sanktsiooni mõte,“ lisas Aas. Sanktsiooni alla ei lähe need sõidukid, mis veavad posti kui universaalteenust ning Kaliningradi Oblasti ja Venemaa vaheline Euroopa Liitu läbiv transiitkaup.