Musk otsustas mitte liituda Twitteri nõukoguga

Tegemist on kiire kannapöördega: alles eelmise nädala teisipäeval teatas Musk, et tal on kavas liituda nõukoguga, pärast seda kui sai teatavaks, et ta on soetanud 73 miljonit aktsiat ehk enam kui 9 protsendise osaluse firmas. Musk oleks pidanud liituma nõukoguga juba laupäeval, mille tingimuseks oli taustakontroll ja ametlik kinnitus, märkis Twitteri tegevjuht.

Agrawal ei täpsustanud, mis oli põhjus, miks Tesla juht ja suurim omanik otsustas kohast loobuda. "Ma usun, et see on parim valik. Me oleme alati ning ka tulevikus väärtustame meie aktsionäride panust sõltumata sellest, kas nad on nõukogus või mitte. Elon on meie suurim aktsionär ning me jääme avatuks tema sisendile," sõnas ta Twitteri postituses.