Täna lõppeb Saunumi aktsiate märkimine

Saunum pakub avalikult kuni 70 000 aktsiat võimalusega suurendada pakutavate aktsiate arvu kuni 140 000 aktsiani. Ühe aktsia hinnaks on märkimisel 16 eurot. Saunumi aktsia kaupleb täna 17,7 euro juures, aasta algusest on see langenud 28,5%.

Veel on sel nädalal oodata PRFoodsi, Enefit Greeni, TextMagicu, Ekspress Grupi, Novaturase ning Hagen Bikesi müügitulemusi. Põhjalikumaid näitajaid tutvustab Tallinna Kaubamaja Grupp, kes teavitab homme esimese kvartali tulemustest. Samuti fikseeritakse järjepanu dividendisaajaid: täna on viimane päev, et osa saada Šiauliu Bankase dividendist, homme, et saada LHV Groupilt eelmise aasta eest omanikutulu.