Amazon üritab pidurdada ajaloolist sammu, süüdistades vastaspoolt häälte ostmises

New Yorgis, Staten Islandil asuva Amazoni JFK8 logistikakompleksi töötajad otsustasid aprilli alguses, et soovivad moodustada ametiühingu. Tegemist on ajaloolise sammuga, olles esimene sedalaadne otsus. Amazon ei taha aga olukorraga leppida, süüdistades, et piisav arv hääli saadi kokku pakkudes ühingu loomise poolt hääletamise eest hüvesid, kirjutavad Associated Press ja Business Insider.