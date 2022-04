Bitcoin riiklikuks maksevahendiks: Mehhiko teeb esimesi samme

Pärast seda, kui El Salvador võttis Bitcoini seadusliku maksevahendina kasutusele USA dollari kõrval, teatati Miami bitcoini konverentsil veel kahest territooriumist, mis aktsepteerivad bitcoini seadusliku maksevahendina, kirjutas Cryptodaily. Mehhiko on rahvaarvult kümnendal kohal maailmas ja täna elab seal 131 miljonit inimest. Võrreldes teiste riikidega kasvab sealne elanikkond kiiresti ja keskmine vanus on veidi üle 29 aasta. Ülemaailmse statistika kohaselt on krüptoraha kõige populaarsem noorte täiskasvanute seas: 31% 18-29-aastastest inimestest on seda kasutanud, võrreldes 21%-ga 30-49-aastaste seas.