PRFoodsi müügikäive langes drastiliselt

Möödunud aastal lõpule viidud Heimon Kala Oy müügitehing on Kasela sõnul üks peamisi põhjuseid miks müügimahud on vähenenud. Heimon Kala müügitulud möödunud aasta kuue kuu lõikes olid 21,95 miljonit, samas kulu oli 21,23 miljonit.

Aruandeperioodi lõpu seisuga on lõhe turuhind võrreldes aastatagusega tõusnud 31,1% ja vikerforelli hind tõusnud 42,4%. Kahe aasta taguse hinnaga võrreldes on lõhe hind langenud 18,3% ja forell läinud kallimaks 10,3%. Võrreldes perioodi lõpu hinda kolm aastat tagasi on lõhe hind langenud 2,7% ja forelli hind tõusnud 13,3%. Möödunud aasta lõpus maksis lõhe kilo 6,41 eurot, samas 2020. aastal oli hind 4,89 eurot. Vikerforelli kilo oli möödunud aasta lõpus 6,96 eurot, aasta varem aga 4,89 eurot.

"Seoses Soome üksuse müügiga ehk eelnevast lähtudes hakkame edaspidi müügikäivet kajastama geograafiliste sihtturgude ja tegevusalade kaupa, milleks on töötlemine ja kalakasvatus," kirjutas Kasela börsiteates. Möödunud aasta lõpus Rootsi kohtus võidu saamine võib tuua helgema tuleviku. Aruandes on välja toodeud, et kontserni eesmärk on saavutada aastaks 2023 kalakasvatuse maht 10 000 tonni, mis peaks andma käivet umbes 45- 50 miljonit eurot aastas. "Samuti oleme jõudnud oma Saaremaa kalakasvatuse laiendamisega faasi, kus loodame hiljemalt 2023. aastaks tõsta tänast mahtu vähemalt neli korda ja tulevikus loodame saada vähemalt 5 000 tonni lisamahtu ka Eestist."

Grupi põhitoodanguks on lõhe- ja vikerforellitooted. Ettevõte on peamiselt tuntud värske kala ja kalatoodete müüjana Soomes ja suitsutatud kalatoodete müüjana Suurbritannias. Eestis on ettevõte tuntud värske kala müüjana ning samuti suurima kalamarja tarnijana Eesti kauplustes.

Eile sulgus PRFoodsi (PRF1T) aktsia 0,361 euro pealt.