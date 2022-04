Netflixi hinnasihti langetati pea 13%

Analüütik Matthew Thornton kärpis ettevõtte hinnasihti 470 dollarilt 409 dollarile enne 19. aprillil avaldatavaid esimese kvartali tulemusi. Yahoo Finance andmetel on keskmine hinnasiht 36 analüütiku andmeid arvestades 505 dollarit.

Thornton ütles märkuses, et mobiilirakenduste allalaadimiste põhjal usub ta, et ettevõtte tellijate arvud esimeses kvartalis ületavad ootusi, kuid teise kvartali väljavaated jäävad alla.

Hoolimata sellest, et tema soovitab aktsionäridel "hoida", näeb analüütik, et hinna ja riski suhe liigub investoritele soodsas suunas, vahendas uudisteportaal Investing. Netflixi aktsia on aastaga 40% langenud.