Mart Luik tänasest tähtsündmusest: tõeline innovatsioon sünnib ainult meeskonnas

Lisaks sisukale programmile on Kultuurikatlas avatud EXPO ala, kus 18 Eesti ettevõtlusmaastiku innovaatilist ettevõtet näitab nii oma arendusprojekte kui tooteid. Seenest ehitusmaterjal, Eesti oma isejuhitav auto, uppumatu robot ja mida kõike veel innovaatilist on ettevõtjatel seal näidata. Tallinna strateegiline siht on, et võimalikult palju ettevõtjate loodust jõuaks linnas reaalsesse kasutusse ja teeks meie elu paremaks. Et Tested in Tallinn oleks kvaliteedimärk, mida meie ettevõtjad saavad kasutada ka kõige eksootilisematel turgudel.