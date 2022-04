Roboteid saab nüüdsest aidata ka Soomes: Tuntud kullerfirma alustas lõpuks tegutsemist teisel pool lahte

Soome on kuues riik, kus võetakse kasutusele Starship Techologies toidu kohalekande teenus. Kauppalehti teatas ettevõtte Soome plaanidest septembris 2021. Starshipi tarnerobotid on juba toimetanud üle kolme miljoni toidu- ja pakitellimuse USAs, Ühendkuningriigis, Taanis, Saksamaal ja Eestis.

"Kui vaatate kliente, kes ostavad oma toidukaupu, siis neil on kaks kuni kolm tüüpnimekirja. Selleks aga ei ole vaja autot," ütles Phillip Lindberg, Starship Technologies tootejuht.

Espoo linn on seadnud süsinikuneutraalsuse eesmärgid, mida aitavad nüüd toetada elektrilised tarnerobotid. "Ühendkuningriigis asendavad tarnerobotid 68% autosõitudest. Espoos on sarnane olukord,” mainis Lindberg.

Tarne tellimiseks vajavad kliendid Starship Food Delivery'i rakendust, mis on saadaval iOSi ja Androidi versioonina. Kui klient on rakenduse abil ostu sooritanud, saadetakse tellimus lähimasse kauplusesse. Kaupluse personal kogub ja pakib ostud roboti pardale. Pardal saab vedada kuni kolme kaubakotti. Tellimus tehakse ainult siis, kui kauplus on avatud.

"Kohaletoimetamise hind on 0,99 eurot (sama hind ka Eestis -toim.) ja hinnad on samad, mis üldiselt, kuid tootevalik on veidi kitsam," ütles HOK-Elanto veebipoe juht Jukka Ranua.

Robot kasutab marsruudi planeerimiseks tehisintellekti. Marsruut kulgeb mööda jalakäijate marsruuti. Hämarus ei mõjuta tarneid, sest robotid suudavad navigeerida ka pimedas. Nad võivad ületada tänavaid ja kõnniteed ning liikuda ka näiteks vihma või lume käes. Klient saab rakenduse abil jälgida tarne edenemist. "Robot on kuuerattaline, nii et tavaline lumi ei mõjuta selle liikumist," ütleb Lindberg.

Robotid töötavad 99 protsenti ajast autonoomselt, kuid inimesed jälgivad nende tegevust ja võivad igal ajal kontrolli üle võtta. Aku kestab 18 tundi päevas, nii et tavaliselt ei ole vaja päeva keskel laadida. Tüüpiline transporditee on 1,3-1,6 km. Kohale jõudes teatab rakendus tellijale, et saadetis on kohale jõudnud, ja klient saab ukse avada rakenduse abil.