Nordic Milk lõi taimseid toite valmistava tütarettevõtte

„Lõime Deary kaubamärgi uue põlvkonna tarbijatele, kelle jaoks taimne toit on osa toidulauast. Deary on katusbränd Nordic Milki taimsete toodete portfellile täna ja tulevikus. See koondab enda alla taimsed alternatiivid piimajookidest juustuni ja kohukestest krõpsudeni,” sõnas Deary OÜ juhatuse esimees Ülo Kivine. „Kuivõrd taimse kategooria areng on väga kiire, otsustasime kogu selle tootekategooria fookuse oma piimagrupist eraldada. Meie ambitsioon on oma taimse tootevalikuga kinnitada kanda nii Eestis kui välisturgudel – uue brändiga saame efektiivsemalt panustada tootearendusse ja turundada kogu portfelli. Ainult Balti riikides jääb Deary OÜ toodetele esialgu peale ka Tere logo.“

„Fleksitaarlased on kõige kiiremini kasvav tarbijagrupp Euroopas. Nad on oma toitumisharjumustes paindlikud, eelistades taimseid toite, kuid lisavad menüüsse aeg-ajalt ka loomset päritolu toitu. Eesti inimestest peab Kantar Emori 2020. aastal läbiviidud uuringu järgi end fleksitaarlaseks koguni 40% tarbijatest,“ sõnas Nordic Milk OÜ kestliku arengu juht Katrin Tamm. „Deary OÜ eesmärk on tekitada inimestel taimse toidu suhtes positiivne kogemus ja tunnetus, pakkudes vaid neid taimseid valikuid, mis maitsevad väga hästi,“ lisas ta.

Taimsetel toodetel on ekspordivõimekuse aspektist selged eelised. „Taimsel juustul on pikk säile ja sellega saame minna Euroopa piiridest oluliselt kaugemale. Skandinaavia, Saksamaa, Suurbritannia ja Holland on turud, kus taimsete toodete tarbijaskond on kiirelt kasvanud või parasjagu kasvamas. Tahame näidata, et maailma muutvat ja idufirmandusest tuntud turgu häirivat ettevõtlust võib teha edukalt ka traditsiooniline piimanduskontsern ning selleks ei pea olema miljoneid eurosid riskiinvestorite raha kaasanud start-up. Deary OÜ võib olla vabalt Eesti järgmine Skype või Bolt. MAAG Grupis on näiteks juba olemas ka Skandinaavia turul toimetav MeEat, mis toodab lihaasendusi,“ sõnas Tamm.