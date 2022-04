Tesla Roadster on taas eeltellitav

Autotootja lõpetas 2021. aasta detsembris Founders Series'i versioonide broneeringud. Seekord kes soovivad sõidukit reserveerida, peavad tasuma esimese maksega 4000 eurot ja ülejäänud tagatisraha 39 000 eurot järgmise kümne päeva jooksul.

Kui varasemalt oli Tesla Roadsteri hind 200 000 dollarit ja Founders Series Signature versiooni puhul 250 000 dollarit, siis seekord on kodulehelt auto hind eemaldatud. Elon Musk on kinnitanud, et Tesla Roadster peaks tootmisse minema aastal 2023.

Tegu on Tesla teise sportautoga. Esimene Tesla Roadster anti välja 2008. aastal ja toona baseerus ta Lotus Elise peal. Uus Roadster on uue disainiga, mahutab neli reisijat ja on klaasist katusega. Paberi peal saavutab sõiduk 0-100 km/h umbes 1,9 sekundiga, 0-160 km/h veidi üle nelja sekundi ja eeldatav tippkiirus on 402 km/h. Lisaks lubab Tesla, et see läbib ühe laadimisega üle 965 kilomeetrit.

Täna on Tesla (TSLA) aktsia tõusnud 2,5% ja kaupled 999 USD juures. See aasta on Tesla aktsia langenud 17%.