Tänavustel lihavõtetel ootab tarbijat ees muna õiglane hinnatõus

„Ukrainas toimuval sõjal on väga otsesed tagajärjed meie kodumaisele munatööstusele,“ kinnitab Eesti suurima kodumaise munatööstuse Dava Foods AS-i juht Vladimir Sapožnin.

Enne Venemaa sissetungi Ukrainasse mõjutas munaturgu energia- ja söödahindade ränk tõus ning toodangu vähenemine, mis oli tingitud linnugripi puhangust mitmetes Euroopa riikides aasta algul. „Pärast sõja algust on eelnev eskaleerunud uskumatu kiirusega ja Euroopa munatööstuse jaoks keeruliste tagajärgedega,“ selgitab Sapožnin.

Viljahindade röögatust tõusust on räägitud juba pikemat aega. Tootjad, kes on ise varem sööta kasvatanud ja koristanud, on tänaseks oma varud ära kasutanud. Kuna vili on börsikaup, tuleb seda soetada börsihindadega.

Kui veel poolteist aastat tagasi oli tonni söödanisu maksumus ca 140-150 eurot, on see Sapožnini kinnitusel tänaseks ületanud juba 400 euro piiri. „Kuna Ukraina ja Venemaa on viljaturult väljas, ei ole võimalik prognoosida, kuhu kõrgustesse võib see hind küündida,“ selgitab ta.

Ent viljahinnal on otsene mõju kanamunade hinnatõusule, mistõttu tõstis näiteks DAVA Foods Eggomunade hinda aasta alguses ligikaudu 20%.

Ajalooliselt on Ukraina olnud üks suurimaid Euroopa munadega ja munamasside tooraine varustajaid, mis on mõju avaldanud ka Eestile. Eriti andis see tunda lihavõtteperioodile eelneval ajal, mil munade müük kasvas märkimisväärselt ja mune imporditi lisaks Ukrainale veel Lätist, Leedust kui Poolast. Siinsetele kodumaistele munatootjatele tähendas importmuna pealetung munade ebaõiglaselt madalat hinda.

„Ometi saab vaid kodumaise toodangu puhul olla tarbija veendunud toidu ohutuses ja kvaliteedis,“ kinnitab munatööstuse juht. „Eesti munade puhul tarbija ja tootja üksteisele lähedal ning see tähendab tootjaile kindlasti ka suuremat vastutustunnet ja kohustust kõrget kvaliteeti hoida. „Kodumaises munatööstuses on kehtestatud kõrged standardid toiduohutuse, hügieeni, lindude tervise ja elutingimuste osas,” rõhutab Sapožnin.

Täna on Ukrainas toimuva sõja tõttu juba praegu osaline munade defitsiit Euroopas. Säärane olukord tõstab DAVA Foodsi juhi sõnul kõikjal naaberriikides munade hinda, sest nõudlus on kasvanud hüppeliselt. Lisaks Euroopale, varustas Ukraina oma toodanguga ka Lähis-Ida riike. Viimastel aastatel on munade müük lihavõtteperioodil püsinud stabiilsena. Iga Eestimaa elaniku kohta osteti vähemalt 2 muna ja kodudesse varuti hinnanguliselt kokku 3 miljonit valget kanamuna.