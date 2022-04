LHV värbas endise Swedbanki investeerimisspetsialisti

"Andrese näol on tegemist vaieldamatu eksperdiga, kes tuleb LHV panka enam kui 15 aastase kogemusega investeerimise valdkonnas. Varasemalt on Andres juhtinud Swedbankis maaklerosakonda ning finantsturgude valdkonda, aidates luua uusi investeerimislahendusi ning korraldades selliseid avalikke pakkumisi nagu Enefit Green, Tallinna Sadam ja Ignitis. Andres Suimets on lõpetanud Tartu Ülikooli ja täiendanud ennast Cambridge Ülikoolis Inglismaal," märgib pank pressiteates. Veebruaris Swedbankist lahkunud Suimets tegi vahepeal peatuse ka idufirmas Lightyear, kus ta vastutas maaklerteenuste eest.