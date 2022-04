Kaks suurt teevad ühiselt. Alexela andis teada, kellega koos nad LNG-terminali tegema hakkavad

„Paldiski LNG-terminal peab meie hinnangul olema avalik terminal ja sellega on oodatud liituma ka teised turuosalised ja investorid. Juhul kui valitsus paneb paika Vene gaasist loobumise tähtaja ja Elering rajab toruühenduse, on erasektor ühisel jõul võimeline lahendama tervikprobleemi ja käivitama terminali juba käesoleva aasta kütteperioodi alguseks,“ lausus Alexela nõukogu esimees Heiti Hääl, teatades, et ettevõtte terminaliprojektiga liitub investeerimisettevõte Infortar.

Infortari esindaja ütles tänasel üritusel, et gaasi hind on täna kõrge ebastabiilsuse tõttu ning turg soovib võimsust juurde saada. Suurim risk projekti puhul on poliitiline – kas Vene gaas on halb või hea? Kas kasutamine lõpeb? Risk on näiteks olukorras, kus Vene gaas saavutab taas selle seisuse, mis tal enne oli.