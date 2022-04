Laevaliiklus koormatud: teisipäeval ostad, kuid pardale saad alles laupäeval

Murelik lugeja pöördus Ärilehe poole teatega, et Eesti transpordiettevõtetel on täna keeruline Tallinki laevale pileteid saada ning sellest tulenevalt ka tööd teha. "Tallink annab laeva ukrainlastele, teie laev on remondis. Täielik kaos Eesti transpordiettevõtjatele, kes teevad Eesti-Soome tööd. 12. aprillil veoautole laevapiletit küsides on esimene vaba koht saadaval alles 16. aprilliks. Mis toimub?" nendib ta.