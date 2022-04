Aktsiate tükeldamine pani legendaarse Soome moemaja väärtpaberi tõusma

Nimelt toimus täna Marimekko aktsiate tükeldamine: senised aktsionärid said iga aktsia kohta neli aktsiat juurde. Kui eile sulgus aktsia 73,2 euro juures, siis pärast 5:1 spliti oleks samaväärne hind 14,64 eurot. Täna turu avanedes alustas aktsia ka kauplemist selles hinnaklassis, kuid peagi kerkis aktsia 16,44 euroni ehk 12,3%. Pärastlõunaks on tõus mõnevõrra lahtunud, kaubeldes 15,2 euro juures, mis teeb siiski tõusuks pea 4%.

Soome majandusleht Kauppalehti toob välja, et omapäraseks teeb tõusu veel see, et täna on aktsia jaoks ex-dividendi päev ehk tänased aktsiate soetajad ei saa osa dividendist. Tavapäraselt langeb aktsia seetõttu sel päeval dividendisumma võrra. Marimekko maksab aktsionäridele välja 3,6 eurot aktsia kohta (aktsiate tükeldamiseelse arvestusega), sealjuures sellest 2 eurot on erakorraline dividend.