Maailma suurim varahaldur üllatas analüütikuid

BlackRocki aktsia on aasta algusest langenud 21%, kaubeldes täna 716 dollari juues. 52 nädala kõrgeimast tasemest (973,16 dollarit), mis oli 12. novembril 2021. aastal on aktsia kaotanud 26,34%. Varahaldur on käesoleval aastal langenud rohkem kui S&P 500 koondindeks, mis on kaotanud 7,74%. Varahalduri varade kohumaht on pea 10 triljonit dollarit ja eeldatav dividendimakse on 19,56 dollarit.