Maxima on teatud Kinderi toodete partiid müügilt eemaldanud. Klientidel palutakse tooted tagastada

Eelmisel nädalal kirjutasime, et haiguste ennetamise ja tõrje Euroopa keskuse (ECDC) andmetel on üheksas Euroopa riigis tuvastatud šokolaadi söömise järel salmonelloosi juhtumeid. Mitmed Eesti jaeketid on eemaldanud või tagasi kutsunud mitmed Kinderi tooted. Belgia toiduohutusameti AFSCA sõnul on uurimine on käimas ja tehas lubatakse uuesti avada ainult siis, kui Ferrero suudab esitada vajalikud tagatised toiduohutusnõuete järgimise kohta.

Maxima kutsub teatud tooted tagasi

Maxima Eesti turunduse ja avalike suhete osakonna juht Tiia Schapel sõnas, et Maxima Eestile tarnib Kinderi tooteid AS Mobec. „Ettevõte saatis meile eelmise nädala lõpus nimekirja meile tarnitud toodetest, mis on pärit kõnealusest Belgia tehasest ja võivad seetõttu olla salmonellabakteriga saastunud. Meile saadetud nimekirjas oli kümme toodet, millest vaid üks on meil tavasortimendis (Kinder Schoko-Bons), suur osa ülejäänud toodetest on lihavõtete eritooted ja ühte toodet meil enam sortimendis ei ole,” kinnitas ta.

Tooted EAN koodiga:

Kinder Surprise Maxi 100g (8000500247914)

Kinder Schoko-Bons 125g (5413548280189)

Kinder Schoko-Bons White 200g (8000500289877)

Kinder Maxi Mix Peluche 133g (4008400270326)

Kinder Surprise Maxi 100g (4008400231327)

Kinder Surprise Maxi tüdrukute 100g (4008400231723)

Kinder täidisega šokolaadimunad 100g (8000500196809)

Kinder täidisega šokolaadimunad 100g (8000500234303)

Kinder Surprise Maxi 100g (4008400230726)

Kinder Surprise Maxi tüdrukute 100g (8000500170359)