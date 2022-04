Rohkem kui pooltes veebipoodides ei vasta toidualane teave nõuetele

Toidu e-kaubandusest tuleb Põllumajandus- ja Toiduametit teavitada. Amet teostab järelevalvet teavitanud ettevõtetele riskipõhise sagedusega. Tarbijal on võimalik kontrollida Põllumajandus ja Toiduameti järelevalve infosüsteemist, millised ettevõtted on ameti järelevalve all. 2022. aasta alguse seisuga on Eestis 1167 toidu jaemüügiga tegelevat veebipoodi..