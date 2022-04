Chelsea jalgpalliklubi omanikul on Jerseys külmutatud vara miljardites dollarites

Jersey on iseseisev Briti kroonist sõltuv piirkond, mis asub Prantsusmaast 24 miili kaugusel ja mis loodab oma kaitses Suurbritanniale. Lisaks finantsteenuste ettevõtetele ja turistidele on saar pikka aega olnud rikaste magnet. Jerseys registreeritud Camberley International Investments Ltd on Ühendkuningriigi eelmise aasta taotluste kohaselt andnud Abramovitši valdusettevõttele Chelsea 1,4 miljardi dollari suuruse laenu.