Täna lõppeb Robus Groupi aktsiate märkimine

Nasdaq Tallinna börsi First North alternatiivturule suunduva Eesti sporditehnoloogia idufirma Robus Group AS aktsiaid saab märkida täna kuni kella 16.00ni. Robus plaanib avalikustada pakkumise tulemused 18. aprillil ja esimeseseks kauplemispäevaks on kavandatud 21. aprill.