Ajujahil algab uus hooaeg

Startup Estonia juhi Eve Peetersoni sõnul ei saa iduettevõtluse rolli Eesti majanduses alahinnata, sest juba täna maksavad iduettevõtted Eestile aastas ca 125 miljonit eurot tööjõumakse, loovad teadmisi ja meelitavad ligi välismaiseid talente. Paljud tänased edulood on alguse saanud just Ajujahist.

„Eesti väikest rahvaarvu silmas pidades on nii Eesti iduettevõtete kui ka nendest võrsunud ükssarvikute arv oluline indikaator, et meil on olemas ideed ning tugev ökosüsteem ja tugiorganisatsioonide võrgustik iduettevõtluse toetamiseks. Ajujahi eesmärk ei ole midagi vähemat kui muuta maailma ning juubeliprogramm on disainitud just järgmiste rahvusvaheliste edulugude loomiseks,“ selgitas Peeterson.