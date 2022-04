AS Saarte Liinid sai uue juhatuse esimehe

„Saarte Liinide edasise arengu jätkumise olulisimaks mootoriks on selge visiooniga motiveeritud juht, ettevõtte nõukogu jõudis erinevate kandidaatidega vesteldes üksmeelselt järeldusele, et Kaida Kauler suudab selle väljakutse vastu võtta,“ ütles AS Saarte Liinid nõukogu esimees Jaano Vink. „Saarte Liinid on tänaseni kenasti majandanud, kuid tõhusa tulevikustrateegia väljatöötamine nõuab pealehakkamist, indu ja soovi pühenduda. Usun, et Kaida mitmekülgne töökogemus erinevates riigile kuuluvates ettevõtetes aitab tal vaadata värske pilguga Eesti regionaalsadamatele ja panustada nende jätkusuutlikku arengusse.“

„Saarte Liinid on hästi toimiv ettevõtte,“ sõnas Kaida Kauler. „Eesti on mereriik ning AS Saarte Liinid haldab täna ühtekokku 18 sadamat üle maa Abrukast Piirissaareni. Meie ülesanne on seda taristut hoida ja arendada, et elu saartel saaks toimida tõrgeteta. Kvaliteetsed ja püsivad ühendused mandri ning saarte vahel on olulised, need rikastavad Eestit ning peavad pakkuma võimalust elada, töötada ja puhata ka mere taga igal aastaajal.“