Rassismisüüdistused Tesla tehases: nad kritseldasid vannitoa seinale haakriste

43-leheküljelises otsuses ütles USA ringkonnakohtunik William Orrick, et tõendid toetavad piisavalt kohtu otsust. Tema sõnul Tesla vastutab sügava emotsionaalse kahju eest, mida Diaz kannatas. Diaz, kes töötas tehases üheksa kuud 2015. ja 2016. aastal, ütles, et teised töötajad kasutasid temaga rääkides rassistlikke väljendeid ning kritseldasid vannitoa seinale haakriste ja solvanguid, sealhulgas N-sõna. Ta ütles, et üks ülemus joonistas tema töökoha lähedale rassistliku karikatuuri, vahendas Reuters.