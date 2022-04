Eesti idufirma pälvis UNESCO tunnustuse

Mainekas auhind tutvustab ja tõstab esile trende, mis esindavad tehnoloogia uusimaid rakendusi üle maailma. Žürii valis Single.Earth’i välja 3000 tehnoloogiaprojekti hulgast.

Korraldajate sõnul suhtuvad nad innovatsiooni humanistlikult, kriitiliselt ja konstruktiivselt. „Tehnoloogia pole eesmärk omaette, oluline on see, mida temaga teha saab - see on üks meie põhimõtetest, mille tõttu oleme teistest sammu võrra ees”.

„Oleme viimase kahe aasta jooksul teinud tohutuid edusamme ja mul on väga hea meel, et kord hullumeelsena näiv mõte on tänaseks kasvanud millekski, mida tuuakse eeskujuks innovaatilse lähenemisena. On suur au sellise tunnustuse osaliseks saada,” ütles Single.Earthi kaasasutaja ja tegevjuht Merit Valdsalu. Single.Earth kaasas eelmisel aastal 7,9 miljonit dollarit, et luua esimesena maailmas finantsplatvorm loodusväärtustega kauplemiseks. Ettevõttes töötab tänaseks üle 70 inimese.

IE Business School Madridi digitaalse turunduse ja juhtimise professor Enrique Dans pidas ideed, mis ühendab endas kahte tema fookusvaldkonda – kliima ja krüpto – väga huvitavaks. „Olen kindel, et näeme veel palju sedalaadi lahendusi, kus krüptovaluutad aitavad meil võidelda kliimakriisiga. Sisuliselt on tegu pikaajalise investeeringuga meie planeedi tulevikku, mis on äärmiselt oluline ja mida me kindlasti peame tegema,” ütles Dans auhinnatseremoonial.

