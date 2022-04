Krüptoraha arendaja koostöö Põhja-Koreaga: ta õpetas kuidas sanktsioonidest mööda hiilida

New Yorgi lõunapiirkonna ringkonnakohtunik Kevin Castel langetas süüdimõistva otsuse käesoleva nädala teisipäeval. Kohtunik Castel märkis, et on ilmne, et püüdlused sanktsioonide rikkumiseks olid tahtlikud ja lisas, et kuriteo ulatust tõstis asjaolu, et Virgil Griffithil on "soov harida inimesi, kuidas sanktsioonidest kõrvale hoida", vahendas Coinquora.