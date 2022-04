Kuidas targalt teha? Euroopast Apple'it või Teslat ostes säästad valuutavahetusest, kuid võid kanda varjatud kulusid

Börsil ringi jalutades võib märgata, et tuntud firmade nagu Apple, Tesla, Microsoft ja Amazon, kuid ka paljude teiste väärtpabereid saab soetada mitmest kohast, nii Euroopast kui USAst, nii eurodes kui dollarites. Kohati on tegemist topeltnoteerimise, kohati hoidmistunnistuste ehk DR-idega. Hoidmistunnistuse ja aktsia soetamine on justkui sisult sama, kuid teatud erisustega.