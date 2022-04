Sõnajalg suurest võidust: Kõige tugevam faktor oli valitsuse vahetus

Räägime teie suurest võidust, märtsi lõpus saavutatud kokkuleppest valitsusega Aidu tuulepargi asjus. Viitasite juba siis, kui intervjuud kokku leppisime, et see kätkeb palju salajast. Miks see kõik peab nii salajane olema?

Tegemist on ühelt poolt kaitsevõime ja teisalt taastuvenergeetika küsimustega. Need kaks prioriteetset valdkonda on olnud laupkokkupõrkes. Praegust valitsust tuleb tunnustada selle eest, et nad leidsid võimalusi ja tahet jõuda sisulise lahenduseni. Seni ei ole teatud ametnikud või poliitilised jõud selleni jõuda tahtnud. Varem kaitseministeeriumi meelest olid head 30–40-meetrised tuulikud, aga tuuleenergia peab pürgima kõrgustesse. Nii et oli kaks varianti: kas teha Aidu tuulepargi arendamiseks uusi samme kaitsevõimes või see projekt hävitada. Eelmised tegijad valisid hävitamise, aga nad tegid valearvestuse. Nagu venelased Ukrainas.

Kumb osutus kokkuleppe saavutamiseks otsustavaks: kas soov lõpetada pikalt veninud vaidlus või muutunud julgeolekuolukord, milles energeetikal on väga oluline roll?

Kõige tugevam faktor oli valitsuse vahetus. Kui valitsus muutus, hakkasid asjad lahenema. Muidugi mõjutas ka muutunud julgeolekuolukord ja energiakriis. Nüüd näevad kõik, et energiajulgeolekusse on tarvis raha juurde panna. Osa lahendusi tulevad Aidus nii moodsad, et neid pole maailmas kunagi varem kasutatud, see lahendab kaitsearenguprobleeme terves Eestis.

Kuidas seletada seda, et teil tekkis eelmise valitsuse ajal erakordselt hea teineteisemõistmine EKRE-ga, rahandusminister Martin Helme ja tema nõunikega, aga kokkulepe sündis lõpuks Reformierakonna juhitava valitsusega?

Eelmisse valitsusse kuulus kolm erakonda.

Teie saite Martin Helmega päris lähedaseks.

Lähedaseks on palju öeldud. Aga me suhtlesime, jah.

See suhtlemine oli ikka nii tihe, et kui tee rahandusministeeriumisse viiks üle heinamaa, oleks teie sissetallatud rada hästi näha olnud.

(Naerab.) See on utreeritud.