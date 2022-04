Eesti üks juhtiv logistikaettevõtte sai uue juhi

Kuus aastat tagasi aitas Hendrik Tibar põgusalt kaasa ka BLS-i käivitamisele ja Eesti turule sisenemisele. Nüüd BLS OÜ-sse juhtima naasnud Hendrik Tibar peab logistikavaldkonna olulisteks märksõnadeks tööprotsesside efektiivsust, maailmas toimuva innovatsiooniga kaasas käimist. „Logistikaprotsessi iga liigutus peab olema võimalikult täpne ja optimaalne, sest ainult nii on võimalik tagada kvaliteetne teenus soodsa hinnaga. Samuti võimaldab see viia logistikateenuse jalajälje keskkonnale võimalikult väikeseks,“ rääkis Tibar.

BLS on spetsialiseerunud toidu ja esmatarbe kaupade ladustamisele ja logistikale ning kogu teenus on võimalik korraldada kolmel erineval temperatuurirežiimil: külmutatult, jahutatult ja tavalisel. Tibari sõnul paistab see valdkond silma kiire innovatsiooniga, milles BLS soovib teenäitajaks olla ning pakkuda Baltimaade parimaid tehnoloogilisi lahendusi selle kaubagrupi liigutamiseks.