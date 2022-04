Päev börsil: EKP lõpetab majanduse turgutamise, Elon Musk tahab Twitterit omale

Euroopa Keskpank (EKP) kinnitas taas tänasel nõukogu kohtumisel, et paari kuu pärast lõppeb majanduse turgutamine läbi võlakirjaostuprogrammi. Tänasel istungil antud hinnangu kohaselt kinnitab eelmise rahapoliitikaistungi järel saadud teave EKP nõukogu ootusi, et varaostukava raames tehtavad netovaraostud tuleks lõpetada kolmandas kvartalis. Aprillis on netoostude mahuks 40 miljardit eurot, mais 30 miljardit eurot ning juunis 20 miljardit eurot. Need mahud on samad, mis eelmisel kohtumisel välja öeldi. Kolmanda kvartali ostude maht sõltub majanduse seisust.