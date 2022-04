Kahe ettevõtte, 7element OÜ ja Modular Building OÜ, esindaja oli kohtuasjas advokaadibüroo TGS Baltic vandeadvokaadid Chirag Mody ja Carel Kivimaa. Firmad teevad koostööd Skandinaavias, kuid neil on kliente ka Eestis. Üks neist on tootja, kes valmistab Eesti tehases majade konstruktsioonielemente (seinad, aknad ja uksed) ning teine on ehitusettevõte, kes on moodulitest majade püstitaja ja viimistleja.

2019. aasta augustis sõlmisid nimetatud ettevõtted Rootsi kinnisvaraarendajaga lepingud, mille alusel telliti Arbogas asuvale arendusprojektile kümme kahepereelamut koos tarne, kokkupanemise ja viimistlusega. Mis juhtus edasi?