FOTOD JA VIDEO | Putini sõber-oligarhile kuuluv imeilus jaht sõitis otse ametnike lõugade vahele

Superjahtide liikumist jälgivad entusiastid tuvastasid, et jaht liikus 18 päeva järjest, kokku 9500 kilomeetrit. Sel on peal kütusepaake 393 000 liitri kütuse jaoks. Niipea kui jaht sadamasse jõudis, siis hakkas kohalik politsei kaptenit küsitlema. Jahi omanikuks arvatakse olevat Putinile lähedal seisev oligarh Suleiman Kerimov. Agentfirma on kommenteerinud, et tema ei ole omanik, kuid reeglina nad ei avaldagi omanike nime. Juhtumiga pidid tegelema kaks advokaatide gruppi. Alus saab riigist lahkuda vaid siis, kui uurimine on lõppenud ja tuvastatud on superjahi õige omanik. Kui selleks on Kerimov, siis võidakse ülikallis vara temalt ka ära võtta. Forbesi andmetel on mehe vara väärtus 14,5 miljardit dollarit, mis teeb temast Venemaa rikkuselt 9. mehe. Kerimov on ettevõtte Nafta-Moskva enamusosanik.

Fiji valitsus on keeldunud kinnitamast, et nad on jahi sadamas viibimisest teadlikud ehkki sellised alused ei saa niisama sadamast sadamasse liikuda vaid selleks on selge protokoll, mille üheks osaks on ka erinevate ametite teavitamine. Fakt on aga see, et jaht sadamas asub ja et seda ja selle meeskonda kontrollitakse. Kaasatud on ka "välismaised eksperdid".