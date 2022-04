Totter olukord. Pika tee ette võtnud aafriklane võitis lotoga suure summa, aga ei saa seda kätte

28-aastane mees on võtnud advokaadi ning koos proovitakse vajalikud paberid Alžeeriast kätte saada. Võidukaart on hetkel kohtu käes hoiul. Riigivõimud on kinnitanud, et ei saada meest enne riigist välja kui ta on võidu kätte saanud. Tegelikult oli alžeerlane teel Suurbritanniasse, kuid soovib nüüd jääda Belgiasse ning loodab luua seal perekonna.