FOTOD | Kuidas meeldib? Eesti ükssarviku nägemus, millises linnaruumis me juba 2040. aastal elame

Nad on visualiseerinud just transpordi, millega me liigume - autonoomsest ühistranspordist kuni robot-kullerite ja droon-taksodeni välja.

44% brittidest leiab, et järgmise 20 aasta tehnoloogiline areng saab olema oluliselt kiirem kui kahel eelneval aastakümne. Pooled britid mäletavad vanemaid generatsioone rääkimas lugusid, kus neid hämmastas tehnoloogiline areng. 64% Suurbritannia inimestest tunnistasid, et ka nemad räägivad oma lastele sellest, kui vägev oli areng nende ajal.

2000 täiskasvanu seas läbi viidud uuring, kust eelnev statistika pärineb, tehti kooskõlas Zego “2040. Aasta visiooniga”, kus näidatakse liikuvuse tulevikku. Zego pakub kaasaegset kindlustusteenust ettevõtetele ja inimestele, kes kasutavad autot töö jaoks ning nad mõtlevad oma arenduste puhul juba täna tulevikule.

Kolmveerand brittidest tunnistasid, et neid siiamaani hämmastavad teatud tänased tehnoloogiasaavutused, ka moodsad liikumisvahendid, mis riigis juba tänavatel on. Ka tarkade supermarketite ja koduste vidinate üle.

Zego tegevjuht Sten Saar ütleb, et ta jagab brittide tundeid tänaste tehnoloogiate osas ning on veendunud, et areng saab olema palju kiirem.

“See on põhjus, miks me algatasime tuleviku mobiilsuse visiooni Zego 2040. Isegi viie aasta eest oleks see näinud välja nagu ulmefilm, aga me oleme veendunud, et tulevik näeb välja umbes selline. Me juba mõtleme kindlustustoodetele, mis sellist tulevikku tagaks,” ütleb Saar.

Eelpool mainitud uuring näitas, et vidinate austajad omavad üht kuni kuut nutikat tehnikaseadet ning üle poole kasutab juba online-pangandust, kontaktivaba makset ning GPS-kaarte ringi liikumiseks. Osalt pandeemia tõttu kasutab seitse vastanut kümnest videokõnesid, et suhelda sõprade ja perega.

36 protsenti vastanutest juba kasutab elektri- või hübriidsõidukeid, elektritõukerattaid või transpordirakendusi.

Inimesed arvavad, et isejuhtivad autod ning kergemast materjalist sõidukid muudavad teedel liiklemise ohutumaks. Elektrit eelistatakse tossu välja ajavatele autodele.