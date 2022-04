Venemaa kõrge ametniku üllatav avastus: me peame ettevõtetele tootmiseks käsu andma

“Minu jaoks näiteks tuli see uudisena – me oleme naelu importinud. Ma ei nimeta riiki, kust need tulevad – võite kolm korda arvata. Me ei toodagi enam ise naelu, riigis, mis toodab nii palju metalle,” imestas ta. Ta tegi ettepaneku, et väikese- ja keskmise suurusega ettevõtted võiks saada käsu naelu tootma hakata.

Venemaal on tegelikult mitmeid tehaseid, mis naelu toota suudavad. Ei ole tegu just keerukate toodetega, kuid asjatundjad ütlevad, et nende tootmine ei ole tänaste metalli hindade juures mõistlik. Kui käsk peaks tulema, siis selle juurde peaks käima ka subsiidiumid. Venemaa metallifirmad on viimasel ajal tähelepanu pööranud pigem kaasaegsemate kinnitusvahendite tootmisele, mis on kallimad ehk neid on kasumlikum toota. Kas peagi peavad nad sunniviisiliselt taas naelu tootma hakkama? Valgevene ja Hiina on veel siiski Venemaale sõbralikud riigid.