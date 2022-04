Venemaa maksejõuetus on aina reaalsem. Millised riigid kannataks enim?

Rahvusvaheliste pankade Vene võla maht on kokku 121 miljardit dollarit. Täpsem statistika näitab, et enim saaks riikidest pihta Itaalia ja Prantsusmaa. Neile järgnevad Austria ja USA. Miks Austria? Nande suurimal pangal Reiffeisenil on väga tegus Venemaa haru, mis on ka panga üks edukamaid ärisid. Riik on väga tugevalt seotud ka Venemaa energiakandjatega. Siit selgub ka miks Austria koos Itaalia, Hollandi, Saksamaa ja Ungariga olid väidetavalt vastu Venemaa SWIFT-ist välja heitmisele. Osaliselt see siiski ellu viidi ning see muutis Venemaa välisvõla maksmise veel keerulisemaks. Näiteks jäi sellest keelust priiks Gazprombank, mis paljusid gaasimakseid vahendab.