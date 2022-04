Forus Taxi platvormiga on liitunud 15 000 uut klienti

„Uue platvormi avanädal on olnud erakordselt edukas ning töökas,“ ütles Forus Taxi platvormi juht Eduard Dubrovski. „Teadsime, et kliente ja juhte tuleb palju juurde, kuid nii arvukas huvi meie teenuse vastu on positiivseks üllatuseks. Meie meeskond tegi kõvasti tööd selleks, et nii klientidel kui ka taksojuhtidel sujuks kõik hästi. Oleme uutelt äpikasutajatelt saanud palju soove, milliseid lisavõimalusi nemad Forus Taxi äpis näha tahaksid. Täpselt seda me soovimegi - teha asju koos klientide ja teiste panustajatega! Arendame platvormi pidevalt edasi ning äpi uuendused on varsti saadaval.“