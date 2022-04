DFDS suurendab Eesti-Rootsi väljumiste arvu

”Paldiski-Kapellskäri liini kauba- ja reisijateveo mahud olnud pidevalt positiivses trendis. Kliendid on soovinud suuremaid veomahte ja väljumisi juba pikka aega. Meil on hea meel, et saime oma klientide ootustele vastu tulla ning suurendada väljumiste arvu mõlemal suunal,” ütles DFDS Eesti juht Peeter Ojasaar. Patria Seaways’i naasmisega Eesti ja Rootsi vahelisele laevaliinile hakkavad väljumised mõlemast sihtsadamast toimuma iga päev. Kapellskäri suunale on lisatud graafikusse ka täiendava õhtune reis pühapäeviti ning Paldiski suunale esmaspäeviti, kui nõudlus kõige suurem.