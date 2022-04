Eesti e-ostlejate arv kasvab Euroopa keskmisest kiiremini

DPD üleeuroopalise uuringu järgi on Eestis e-kaubandus viimase kahe aasta jooksul jätkuvalt kasvanud ning seda just aktiivsete e-ostlejate osas, ehk nende arvelt, kes teevad kuus vähemalt ühe netiostu. Nende osakaal moodustas 2019. aastal kõigest 34%, kuid praeguseks ulatub juba 42% juurde Eesti e-ostlejate koguarvust.



„Aktiivsete e-ostlejate ostud moodustavad aga tervelt 84% kõikidest veebitehingutest, mis tähendab seda, et just need on kogu Eesti e-ostlemise põhivedajad. Siin me näeme veel suuremat kasvupotentsiaali, kuna ainuüksi eelmisel aastal kasvas pakiautomaatidesse tellitud kauba maht Eesti üle 30%,“ kommenteeris DPD Eesti tegevjuht Remo Kirss. Lisaks aktiivsete e-ostjate üldisele juurdekasvule tõusis ka nende poolt sooritatud tehingute maht 6% võrra, ulatudes 36 ostuni aastas. Keskmine Euroopa aktiivne e-ostleja saab aastas 43 saadetist. Kõige rohkem e-kaubandusest tellitud pakke saavad ühes kuus Saksamaa, Austria ja UK inimesed.



Eesti turule on vaikselt lisandumas ka uusi e-ostlejaid, ehk neid, kes pole varem internetist oste sooritanud: 2020. aastal tuli neid juurde 7%, 2021. aastal veel lisaks 3%. "Seni veebist ostmist vältinud inimeste arvelt on kindlasti suur potentsiaal ka Eesti e-kaubandust suurendada, sest Eesti inimesed ostavad veel siiani palju asju välismaalt. See on turuosa, mida võiks kindlasti suurendada, kuna saab pakkuda tooteid, mida saaks kiiremini ja mugavamalt Eesti e-poest tellida. Muu hulgas on see ju ka keskkonnasäästlikum,“ märkis Kirss.



DPD uuringu järgi säästavad Eesti aktiivsete e-ostlejate hinnangul netiostud aega (73% vastajatest oli tugevalt seda meelt) ning vähendavad ostlemisega seotud stressi (54%). Enam aga ei arvata, et netiostud aitavad kindlalt säästa raha. Kui kaks aastat tagasi 66% vastajatest oli veendunud, et e-ostlemine aitab raha kokku hoida, siis nüüd usub seda vaid 49%.