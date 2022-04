Elon Muski võib ees oodata süüdimõistev otsus investorite petmises

Tesla aktsionärid, kes kaebasid Elon Muski kohtusse 2018. aastal kirjutatud säutsu eest, ütlesid, et nad said olulise võidu kohtuprotsessi eel, kus on kaalul miljardite dollarite suurune kahju. Nende sõnul nõustus föderaalkohtunik nendega ja kinnitas, et ükski kohtukoosseis ei saa öelda, et tegu polnud eksitava või õige väljaütlemisega.

Tesla advokaat Alex Spiro ütles, et "miski ei muuda kunagi tõde, mis on see, et Elon Musk kaalus Tesla privaatseks muutmist ja oleks võinud seda teha". Bloombergi teatel ütles Musk New Yorgi kohtunikule, et "ta ei valetaks kunagi oma investoritele".