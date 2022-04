Goldman Sachs: USA majanduslanguse tõenäosus on 35%

Ajalugu viitab, et inflatsiooni piiramine ilma majanduslangust põhjustamata ei ole lihtne. Seetõttu prognoosib Goldman Sachs Group, et järgmise kahe aasta jooksul on majanduslanguse tõenäosus Ameerika Ühendriikides 35%, vahendab Bloomberg.

Föderaalreservi peamiseks ülesandeks on vähendada vabade töökohtade ja vabade töökäte vahelist lõhet ning vähendada palgakasvu keskpanga 2% inflatsioonieesmärgi juurde. Selleks tuleks kitsendada rahapakkumist piisavalt, et väheneksid vabade töökohtade pakkumised, kuid teha seda nii, et töötus järsult ei tõuseks, kirjutas investeerimispanga peaökonomist Jan Hatzius pühapäeval.

Säärase pehme maandumise saavutamine on keeruline, kuna ajalooliselt on tööpakkumiste ja vabade töökäte vahe vähenenud suuresti just majanduslanguste ajal.

Majanduslangus pole tema sõnul aga vältimatu. Arenenud majandustest on nn pehme maandumisega hakkama saanud Belgia, Kanada, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Jaapan, Holland, Rootsi, Šveits ja Ühendkuningriigid. Järgmise 12 kuu jooksul on USA majanduslanguse tõenäosus Hatziuse sõnul ligi 15%.

Ökonomistide sõnul on USA majanduslanguse oht viimasel ajal suurenenud. Bloombergi poolt aprilli esimesel nädalal läbi viidud küsitluses prognoosis majanduslangust 27,5% vastajatest, mis on kõrgem kuu aega varem saadud 20%.